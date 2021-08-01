 

“Сексуальности нет границ”, “Тело – просто бомба”. В сети обсуждают фото Волочковой с пляжа

01.08.2021, 13:32, Новости дня
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На фото Волочкова одета в бикини и позирует, сидя на пляже.

“Волшебный отдых”, – подписала балерина снимок.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Вашей красоте и сексуальности нет границ!” – прокомментировал alabini74.

“Изумительно, тело – просто бомба”, – добавил di2021d.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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