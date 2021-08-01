 

Европейцы объявили о запуске первого спутника с возможностью перепрограммирования

01.08.2021, 13:30, Новости дня
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О запуске спутника нового поколения сообщили в ЕКА (Европейском космическом агентстве). Данный аппарат можно будет перепрограммировать, когда он находится на орбите.

По словам экспертов, с запуском такого спутника фактически открывается новая эра в использовании орбитальных аппаратов. Они просто не будут устаревать, а их функции можно будет менять в соответствии с текущей потребностью. Все это создает отличные условия для более эффективной работы всей космической отрасли, говорят специалисты.

Eutelsat Quantum является только первой ласточкой. После успешного запуска европейцы обещают подумать о скором запуске в массовое производство аналогичных спутников. Владельцем первого спутника, поддающегося перепрограммированию, является компания Eutelsat.



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