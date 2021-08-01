 

Varda построит первый завод в космосе

01.08.2021, 13:30, Новости дня
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Американский стартап обирается построить первый завод Varda на земной орбите. Как поясняют специалисты, на сегодня уже разработана масса технологий выпуска полупроводниковой и фармацевтической продукции, для которых необходимы условия невесомости.

Сейчас еще идет подготовительная работа и привлечение инвестиций. Представители компании, однако, заявляют, что 50 миллионов долларов уже собрано.

По плану, запуск первого модуля состоится в 2023 году. Далее работа будет организована таким образом: на орбиту будут отправлять материалы и комплектующие, а спустя некоторое время с космического завода станут поступать капсулы с дорогостоящей продукции, выпустить которую на поверхности Земли либо невозможно, либо очень трудно.



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