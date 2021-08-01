 

Названа опасность переизбытка витаминов в организме

01.08.2021, 13:28, Разное
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Диетолог Эда Балджи назвала опасность переизбытка витаминов в организме. Не всегда правильное питание обеспечивает необходимое количество полезных элементов. В связи с этим многие принимают решение об употреблении добавок.
Не все люди задумываются об опасности переизбытка витаминов. Он способен вызывать необратимые повреждения нервной системы, нередко образуются камни в почках, присутствует риск остановки сердца. Порой переизбыток витаминов может быть опаснее, нежели их нехватка. Тот, кто старается питаться правильно, должен получат необходимые элементы естественным путем при учете отсутствия различных патологий.

Витаминные добавки часто требуются пожилым людям, матерям, которые кормят детей грудью, беременным, вегетарианцам, детям. Нехватка тех или иных элементов должна восполняться под строгим контролем врача. Переизбыток витаминов приводит к опасным для жизни токсическим эффектом. Например, присутствие калия в большом количестве чревато остановкой сердца. Если наблюдается переизбыток витамина А, может происходить поражение печени. Витамин С в большом количестве повышает кислотность желудка. Продолжительное употребление В6 способно вызывать необратимые повреждения нервной системы.

Источник: inosmi.ru



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