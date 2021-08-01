 

Берлин пригрозил Москве санкциями в случае агрессии в сторону Украины

01.08.2021, 13:22, Разное
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С таким заявлением выступил кандидат на пост канцлера ФРГ, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет. По его словам, Германия не позволит России использовать газопровод “Северный поток-2” в качестве рычага для геополитического давления.

Политик подчеркнул, что для Берлина остается приоритетным направлением внешней политики суверенитет Украины и её безопасность. Кроме того, он отметил, что, если Москва предпримет какие-либо деструктивные действия в сторону Киева, то, согласно последним договоренностям по “Северному потоку – 2” между США и Германии, в отношении России будут введены ограничения. По словам Лашета, ФРГ будет принимать меры не только на национальном уровне, но и планирует призывать весь Евросоюз к антироссийским санкциям.

Бывший член правительства Дании ранее предложил странам Европы приложить все усилия для того, чтобы сделать “Северный поток – 2” для России пирровой победой. Газопровод строится на маршруте от России до Германии. “Северный поток – 2” позволит осуществлять прямые поставки газа в европейские страны. Большая часть Европы поддерживает и даже участвует в строительстве газопровода. Однако есть государства, например Польша, Украина, страны Прибалтики и США, выступают против реализации этого проекта.



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