 

Израиль заявил о причастности Ирана к атаке на судно близ берегов Омана

01.08.2021, 12:56, Новости дня
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Глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана в пятницу стоит Иран, информирует телерадиокомпания КАН.

«Иран совершил нападение на корабль, этому существуют разведдоказательства», – сообщил Беннет, передает РИА «Новости».

МИД Ирана уже отверг причастность к атаке на танкер в Аравийском море. «Израиль должен прекратить эти голословные обвинения. Мы осуждаем такие заявления», – сказал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Он добавил, что «это не первый раз, когда Израиль выступает с подобными обвинениями в адрес Ирана», передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента.

Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США.

Агентство Associated Press подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.



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