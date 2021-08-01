Немцев возмутили угрозы кандидата в канцлеры в адрес России

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о планах ввести санкции против РФ из-за «угроз» для Украины и посоветовали политику обратить внимание на проблемы своей страны.

«Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно», – написал localhorst, передает РИА «Новости».

«Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии». В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от РФ и все были бы счастливы, верно?» – предположил AfD F.

«Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?» – возмутился Ebs L.

Пользователь с ником Christopher T. заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться, а Германии нужен тот, кто позаботится о ее внутренних проблемах.

«Лашет мерзкий идиот. При чем тут коррумпированная Украина? Ни при чем. А при чем тут Россия? Весьма при чем. Без согласия РФ не было бы объединения двух германских государств», – подытожили читатели.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил РФ санкциями, если «Северный поток – 2» задействуют против Украины. По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как «геополитического оружия», а недавнее соглашение с США поспособствует «привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность».

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из РФ через Украину.