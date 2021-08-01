 

Солистка Go-A рассекретила, как увеличились гонорары группы после “Евровидения 2021”

01.08.2021, 12:38, Новости дня
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“Честно говоря, я еще не поняла, что я могу себе позволить, ведь из-за концертов у меня совсем нет времени тратить деньги. У меня как-то нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel… Ну, процентов так на 300 [выросли гонорары]. Ну, не забывайте, что до нацотбора мы вообще были ноунеймами”, — поделилась артистка.

Павленко также призналась, что за рубежом коллектив имеет много фанов.

“Когда мы приехали на наше первое выступление в Вильнюсе и осознали, что очередь, которая стоит и не заканчивается, это на наш сольный концерт, то мы были просто приятно поражены. Это очень вдохновляет, ведь несмотря на то, что мы поем на украинском языке, когда мы вышли на сцену, нам начали подпевать с первой песни, несмотря на то, что начинали мы не с хита”, – поделилась Павленко.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

В 2020 году группа Go-A стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020”. После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, представлявшая Украину, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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