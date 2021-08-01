“Красота и грация. Так держать”. Slavia показала, как в бикини качает пресс

“Мое любимое упражнение на пресс. Упражнения на пресс – это не только упругий животик, это еще и сильный голос. Голос приобретает силу звучания, опираясь на диафрагму (пресс). Отсюда и выражение – пение на диафрагме. Для мощного звукоизвлечения надо качать пресс”, – подчеркнула певица.

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Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

“Красота и грация. Так держать”, – написала look_fashion_77.

“Какая умничка”, – добавила katyushkakiev.

Контекст:

Slavia – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за украинского певца, артиста и продюсера Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома).

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.

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