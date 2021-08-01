 

Украинский борец греко-римского стиля Темиров сразится за бронзу Олимпиады 2020

01.08.2021, 12:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Счет поединка 5:1 в пользу Фумиты.

В бронзовом финале 2 августа Темиров поборется с серебряным призером чемпионата мира 2018 года Виктором Чобану из Молдовы.

На Играх в Токио 31-летний борец из Крыма, который представляет Полтавскую область, выиграл два поединка – в 1/8 финала одолел бронзового призера Игор в Рио-де-Жанейро Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана, а в четвертьфинале – Армена Меликяна из Армении.

Контекст:

Темиров во второй раз выступает на Олимпийских Играх. В 2012 году в Лондоне он завершил выступления в первом раунде соревнований.

После аннексии РФ Крыма в 2014 году Темиров выступал на чемпионатах России и попал в расширенный состав сборной, отмечает Xsport. Однако в 2018 году Темиров принял решение продолжить выступать за Украину, в составе которой завоевал бронзу чемпионата мира в Будапеште (Венгрия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / В Украине от коронавируса скончалось 84 медработника, семьям 11 из них назначили страховые выплаты от государства

25.11 / Столкновения и слезоточивый газ. В Париже полицейские разогнали лагерь беженцев

15.10 / Сербия начала переговоры о приобретении российской вакцины

28.07 / В Харькове “скорая” насмерть сбила пешехода

13.10 / Полгода пробывшую в шкафу девочку перевели из реанимации

13.09 / НАБУ стремится оправдаться за 3,5 года обмана и пиара вокруг “Роттердам плюс” – Вовк

08.03 / FAZ о плане Берлина убрать слово «раса» из конституции — пресечь попытку на корню

28.01 / Большинство республиканцев в Сенате не готовы поддержать импичмент Трампу – СМИ

13.09 / МИД Украины призвал надавить на Россию из-за выборов в Крыму

30.06 / Беседин больше не сыграет на Евро 2020, он едет в Киев на обследование – Шовковский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика