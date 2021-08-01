Отказ от завтрака увеличивает риск развития диабета

Медики заявили, что регулярный отказ от завтрака может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Утренний прием пищи среди всех остальных является самым важным. Отказ от него существенно вредит здоровью.

После ночного сна у человека наблюдается низкий уровень глюкозы в крови. Для восполнения запаса энергии людям необходимо плотно поесть. За завтраком можно получить питательные вещества, запускающие нормальную работу мозга и повышающие концентрацию внимания.

Отказ от еды утром на постоянной основе приводит к сухости кожи, анемии, раннему появлению морщин. Люди, которые предпочитают жертвовать завтраком ради сна, склонны к набору лишних килограммов, развитию диабета и формированию камней в желчном пузыре. Они могут испытывать раздражение, усталость, злобу в отношении окружающих. Чтобы завтрак зарядил энергией человека, необходимо начинать день со стакана воды.

Источник: profile.ru