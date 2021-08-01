 

Эксперты: Отказ от завтрака может повлиять на преждевременное старение кожи

01.08.2021, 12:34, Разное
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Женщины довольно часто могут пропускать завтрак. Специалисты подтвердили, что ранний прием пищи оказывает влияние на здоровье людей и внешнюю привлекательность.
Эксперты считают, что пропуск первого приема пищи отнимает у людей возможность наполниться энергией после ночного отдыха. Это отражается на функционировании мозга: у человека повышается усталость, появляются трудности с концентрированием. Утром реакции могут быть замедленными, а тело утомленным.

Как пишет «НьюИнформ», отказ от завтрака приводит к анемии и даже сухости кожи. Возникают и проблемы с пищеварением, а в желчном пузыре формироваться камни. Далее происходит преждевременное старение организма, что отражается на внешности. Также из-за пропуска утреннего приема пищи люди могут набирать лишний вес.

Но если человек принимает пищу утром, то заряжается бодростью, хорошо запоминает новую информацию и имеет сниженные риски появления диабета. Для завтрака необходимы белки, витамины и углеводы.

Источник: newinform.com



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