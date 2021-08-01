 

Политолог Таран: Зеленский угодил в ту же ловушку, что и Порошенко

01.08.2021, 12:28, Разное
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Такое мнение озвучил украинский политолог Виктор Таран. По его словам, сейчас глава государства уже не может отделываться мифическими достижениями, так как их “на хлеб не намажешь”.

Таким образом, как уверен эксперт, нынешний украинский лидер угодил в ту же ловушку, что Петр Порошенко, занимавший пост президента до Владимира Зеленского. Причина этого, по мнению политолога, кроется в отсутствии результатов в экономической сфере. Кроме того, Таран подчеркнул, что слухи о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль может покинуть свой пост, вероятно, небезосновательны.

По мнению политолога, сейчас действующий президент находится в той же ловушке, что и Порошенко в свое время, когда народ заявлял: “Язык и томос на хлеб не намажешь”. Эксперт подчеркнул: Владимира Зеленского могут закидать такими же лозунгами, а также требованиями показать народу реальные достижения, а не только видео в соцсетях и большое строительство.

При этом, по словам Тарана, для действующего президента еще не все потеряно. Свое положение он может исправить, показав реальные успехи с экономике. А “пафосные” заседания в СНБО Зеленскому никак не помогут.



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