 

Жириновский назвал политическим пиаром позицию КПРФ и справороссов по прививкам

01.08.2021, 12:02, Новости дня
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Критика прививок от коронавируса со стороны ряда членов КПРФ и «Справедливой РФ – За правду» является попыткой привлечь избирателей, выступающих против вакцинации, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с партактивом на площадке молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила», – сказал Жириновский, подчеркнув, что без вакцинации не получится остановить пандемию.

Политик усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от коронавируса, напомнив, что члены партии пренебрегали ношением масок, а депутат-коммунист Валерий Рашкин открыто выступал против прививки. «То же самое «Справедливая (Россия)». Они хотят подыграть тем, кто против, сказать им: «Голосуйте за нас», – сообщил Жириновский.

«Мы, ЛДПР, требуем запретить все партии, которые выступают против вакцины, против оздоровления», – добавил он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».



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