Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады

Боксер из РФ Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 кг и гарантировал себе медаль.

В четвертьфинале 23-летний житель России победил представителя Монголии Цэндбаатару Эрдэнэбатыну раздельным решением судей (3:2). В полуфинале российский боксер 3 августа встретится с кубинцем Лазаро Альваресом, передает ТАСС.

Встречи за третье место регламентом не предусмотрено, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами Игр.

Батыргазиев является четырехкратным чемпионом России.

Ранее российский боксер Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 81 кг на Олимпиаде в Токио, завоевав бронзовую медаль.