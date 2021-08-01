 

Боксер Андрей Замковой завоевал бронзу на Играх в Токио

01.08.2021, 12:02, Новости дня
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Российский боксер Андрей Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 69 кг.

В полуфинале Замковой уступил кубинцу Роньелю Иглесиасу. Кубинский боксер победил единогласным решением судей, передает РИА «Новости».

По регламенту олимпийского турнира боксер, проигравший в полуфинале, получает бронзовую награду.

Ранее российский боксер Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 81 кг на Олимпиаде в Токио, завоевав бронзовую медаль. 

Тем временем боксер из РФ Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 кг и гарантировал себе медаль. 



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