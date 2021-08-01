Солистка Go-A рассказала, когда ждать дуэта с Måneskin

“Я не знаю, откуда пошла эта информация. По условиям контракта я не имею права разглашать подробности, но всем надо немножко подождать. Честно говоря, журналисты очень ускоряют события”, – сказала она.

На уточняющий вопрос ждать ли релиз песни с Måneskin в ближайшем будущем Павленко ответила: “Поживем увидим”.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

20 июля телеканал “1+1” сообщал, что песня, над которой работали Go-A и Måneskin уже готова и группы ждут согласия соответствующих звукозаписывающих компаний.

В 2020 году группа Go-A стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020”. После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Группа Go-A, представлявшая Украину, заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

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