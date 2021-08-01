 

Американская спортсменка заявила, что ей неприятно видеть серебро россиян на Олимпиаде 2020

01.08.2021, 11:44, Новости дня
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Американки заняли четвертое место в соревнованиях. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская вышли на второе место.

“Видеть команду, которой здесь не должно быть, но при этом она уходит с серебром – неприятное чувство. В целом, я действительно разочарована, и я сочувствую другим спортсменам в финале. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную”, – отметила спортсменка.

Seeing a crew who shouldn’t even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there.

— Megan Kalmoe (@megankalmoe) July 29, 2021

В интервью изданию row2k.com Калмо пояснила свою позицию. Она заявила, что на соревнованиях было много спортсменок, которые могли выиграть гонку, но не смогли это сделать из-за россиянок.

30 июля телеканал “Дождь” написал в Facebook, что российские спортсмены на Олимпиаде  “борются не только с соперниками, но и с психологическим давлением”.

“Соперница россиянок, занявших второе место в академической гребле, заявила, что “серебро досталось тем, кого здесь и быть-то было не должно”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/tvrain/videos/328419235459544/

Победу россиянок Степановой и Орябинской в академической гребле называют исторической, последний раз спортсмены из РФ получали олимпийские медали в этом виде спорта на Олимпиаде 2004 в Афинах, сообщила “Русская служба ВВС”.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

В медальном зачете Игр США занимают второе место, у сборной страны 20 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых медалей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады. Россия – на пятом месте.

Россияне на Олимпийских играх из-за допингового скандала выступают как нейтральные атлеты – без российского флага и гимна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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