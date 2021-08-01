 

Канадская чемпионка Олимпиады 2020 в Токио: горжусь, что мои предки были украинцами

01.08.2021, 11:44, Новости дня
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Кит рассказала изданию, что выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).

“Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела б, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами”, – подчеркнула Кит.

Как отмечается на сайте Игор, Кристен в составе женской восьмерки Канады стала чемпионкой Олимпиады 30 июля.  

“Первое “золото” Токио попало таки в украинские руки”, – прокомментировал в Facebook успех канадки с украинскими корнями  историк и журналист Вахтанг Кипиани.

https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10159281586507410

Контекст:

Кит является рулевой в команде. Как отмечает “Обозреватель”, Кристен начала заниматься греблей в 2002 году, ее дедушка был одним из основателем школьной команды по гребле.

В 2012 году Кит выступила на Паралимпийских играх в Лондоне, где Канада выиграла финал B.

Через год Кристен в составе восьмерки основной сборной страны завоевала “бронзу” на чемпионате мира в Люцерне и чемпионате мира по академической гребле в Южной Корее.

В 2017 году Кит вернулась в основную сборную Канады. В качестве рулевого женской восьмерки она помогла команде стать двукратными вице-чемпионами мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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