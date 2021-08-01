“Мать троих детей, на минуточку”. Alyosha обнажила бедра и восхитила фанатов

“Каждый следующий день после концерта особый. Умань! Как душевно приняли! Какой чудесный вечер был вчера!” – подписала она фото.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

“Как вы так быстро вернулись в форму?” – удивляется marynka_e.

“Мать троих детей, на минуточку”, – подчеркнул vlad_ruzhinskyi.

Контекст:

Alyosha (Алена Кухар) замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году.

Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

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