В пригороде Одессы масштабный пожар. CМИ сообщили, что горит складской комплекс сети супермаркетов АТБ
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Возгорание произошло в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в селе Дачное Одесского района. По состоянию на 11.10 площадь пожара составила около 10 тыс. м².
Жертв и пострадавших нет.
Позже спасатели уточнили в Telegram, что пожар на а площади 10 тыс. м² локализован.
По инфрмации “Думской”, под Одессой горит складской комплекс, принадлежащий сети супермаркетов АТБ. Его площадь 37,8 тыс. м².
“Тушение осложнено порывистым ветром. Пламя быстро распространяется внутри сооружения”, – сообщили журналисты.
ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube
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