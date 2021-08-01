 

В пригороде Одессы масштабный пожар. CМИ сообщили, что горит складской комплекс сети супермаркетов АТБ

01.08.2021, 11:44, Новости дня
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Возгорание произошло в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в селе Дачное Одесского района. По состоянию на 11.10 площадь пожара составила около 10 тыс. м².

Жертв и пострадавших нет.

Позже спасатели уточнили в Telegram, что пожар на  а площади 10 тыс. м² локализован.

По инфрмации “Думской”, под Одессой горит складской комплекс, принадлежащий сети супермаркетов АТБ. Его площадь 37,8 тыс. м².

“Тушение осложнено порывистым ветром. Пламя быстро распространяется внутри сооружения”, – сообщили журналисты.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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