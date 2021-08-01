Внучка Софии Ротару покорила своей красотой на фото со свадьбы

Внучка популярной певицы Софии Ротару покорила подписчиков своей красотой. Она опубликовала фотографии, сделанные на свадьбе.

На новых снимках София Евдокиненко выглядит очень счастливой. Она немного ввела в заблуждение поклонников. На личной странице в социальной сети Instagram внучка Ротару обнародовала снимки, где запечатлена в объятиях возлюбленного. В описании к публикации она отметила, что прошел незабываемый вечер, посвященный любви.

В комментариях к посту фолловеры отметили, что внучка популярной артистки стала совсем взрослой. Многие подчеркнули, как гармонично София Евдокименко смотрится рядом со своим избранником. На самом деле, внучка Ротару вместе с возлюбленным посетила свадьбу друзей. Сама же она пока не собирается связывать себя узами брака.