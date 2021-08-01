 

Внучка Софии Ротару покорила своей красотой на фото со свадьбы

01.08.2021, 11:40, Разное
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Внучка популярной певицы Софии Ротару покорила подписчиков своей красотой. Она опубликовала фотографии, сделанные на свадьбе.
На новых снимках София Евдокиненко выглядит очень счастливой. Она немного ввела в заблуждение поклонников. На личной странице в социальной сети Instagram внучка Ротару обнародовала снимки, где запечатлена в объятиях возлюбленного. В описании к публикации она отметила, что прошел незабываемый вечер, посвященный любви.

В комментариях к посту фолловеры отметили, что внучка популярной артистки стала совсем взрослой. Многие подчеркнули, как гармонично София Евдокименко смотрится рядом со своим избранником. На самом деле, внучка Ротару вместе с возлюбленным посетила свадьбу друзей. Сама же она пока не собирается связывать себя узами брака.



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