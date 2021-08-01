 

Могут оказаться бесполезными – CNN о новых санкциях США против Кубы

01.08.2021, 11:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация Джо Байдена объявила о введении новых санкций против Кубы, пишет CNN: они коснутся полиции, принимавшей участие в жёстком подавлении протестов. Впрочем, эти санкции рискуют стать лишь символическим жестом, поскольку попавшие под штрафные меры лица вряд ли имеют активы в США и путешествуют туда. Между тем, Куба получает гуманитарную помощь от таких стран, как Россия, Вьетнам, Никарагуа и Мексика.

Президент США Джо Байден вводит новые санкции против Кубы в качестве реакции на жёсткое подавление протестов кубинскими властями. Наш корреспондент Патрик Оппманн с подробностями из Гаваны.

В минувшую пятницу, во время встречи с представителями сообщества кубинцев в США, президент Байден объявил о новых санкциях против кубинского правительства. В санкционные списки была включена национальная революционная полиция и некоторые из её лидеров. Пока неясно, какое влияние окажут штрафные меры, потому что, как и прошлые санкции администрации Байдена, эти штрафные меры станут лишь символическим жестом, если только попавшие под них люди не путешествуют в США или же не имеют активы на американской территории, что маловероятно.

В любом случае администрация Байдена взяла кубинскую полицию, возглавлявшую подавление протестов, на карандаш. Президент Байден заявил, что Вашингтон продолжит расширение санкционного списка для кубинских политиков, а также будет искать способы предоставить гражданам Кубы выход в интернет, который невозможно будет заблокировать при первых признаках протеста.

Между тем, в пятницу, несмотря на широкий мировой резонанс вокруг жёсткого подавления протестов кубинским правительством, на Кубу начала поступать помощь из других стран, в том числе из России, Вьетнама и Никарагуа. Также в пятницу мы видели первый корабль, присланный правительством Мексики, нагруженный тоннами еды и гуманитарной помощи. Есть страны, которые хотят помочь Кубе и предоставить средства кубинскому правительству, несмотря на массовое мировое порицание и заявления, что Гавана зашла слишком далеко в подавлении протестов. Пока неясно, какой вклад внесёт эта помощь, в условиях того, что экономический кризис на Кубе продолжает усугубляться. 

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 июля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Армения уточнила число погибших военных

30.06 / Посла Венесуэлы при Евросоюзе вызвали из-за высылки представителя ЕС из Каракаса

24.04 / Россия закроет на полгода три района Черного моря вблизи Крыма под предлогом военных учений

11.06 / Российский спутник для Ирана напугал США и их союзников на Ближнем Востоке

27.02 / В США начато расследование деятельности вышедшей из «Северного потока – 2» компании

20.03 / Второй американский эсминец отправился в Черное море

30.09 / В РФ назвали победителя в дебатах Трампа и Байдена

24.11 / В расследуемых Украиной военных преступлениях фигурирует почти 9,5 тыс. человек – Мамедов

24.10 / ДТП с автобусом произошло под Новосибирском, среди жертв есть дети

09.05 / Роскосмос показал парады в честь Дня Победы в российских городах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика