Могут оказаться бесполезными – CNN о новых санкциях США против Кубы

Администрация Джо Байдена объявила о введении новых санкций против Кубы, пишет CNN: они коснутся полиции, принимавшей участие в жёстком подавлении протестов. Впрочем, эти санкции рискуют стать лишь символическим жестом, поскольку попавшие под штрафные меры лица вряд ли имеют активы в США и путешествуют туда. Между тем, Куба получает гуманитарную помощь от таких стран, как Россия, Вьетнам, Никарагуа и Мексика.

Президент США Джо Байден вводит новые санкции против Кубы в качестве реакции на жёсткое подавление протестов кубинскими властями. Наш корреспондент Патрик Оппманн с подробностями из Гаваны.

В минувшую пятницу, во время встречи с представителями сообщества кубинцев в США, президент Байден объявил о новых санкциях против кубинского правительства. В санкционные списки была включена национальная революционная полиция и некоторые из её лидеров. Пока неясно, какое влияние окажут штрафные меры, потому что, как и прошлые санкции администрации Байдена, эти штрафные меры станут лишь символическим жестом, если только попавшие под них люди не путешествуют в США или же не имеют активы на американской территории, что маловероятно.

В любом случае администрация Байдена взяла кубинскую полицию, возглавлявшую подавление протестов, на карандаш. Президент Байден заявил, что Вашингтон продолжит расширение санкционного списка для кубинских политиков, а также будет искать способы предоставить гражданам Кубы выход в интернет, который невозможно будет заблокировать при первых признаках протеста.

Между тем, в пятницу, несмотря на широкий мировой резонанс вокруг жёсткого подавления протестов кубинским правительством, на Кубу начала поступать помощь из других стран, в том числе из России, Вьетнама и Никарагуа. Также в пятницу мы видели первый корабль, присланный правительством Мексики, нагруженный тоннами еды и гуманитарной помощи. Есть страны, которые хотят помочь Кубе и предоставить средства кубинскому правительству, несмотря на массовое мировое порицание и заявления, что Гавана зашла слишком далеко в подавлении протестов. Пока неясно, какой вклад внесёт эта помощь, в условиях того, что экономический кризис на Кубе продолжает усугубляться.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 31 июля 2021 года.