 

Le Figaro – «катастрофическое лето» — во французской больнице закрыли неотложку из-за нехватки персонала

01.08.2021, 11:38, Новости дня
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Городская больница французского Санлиса из соображений безопасности сказала о закрытии отделения неотложной помощи до 2 октября и переадресации пациентов в соседний город Крей, пишет Le Figaro. Медперсонал больницы, как и другие врачи по всей стране, жалуется на нехватку сотрудников и возросшую нагрузку, усилившиеся в летний период на фоне четвёртой волны коронавируса.


Reuters

В больнице города Санлис (департамент Уаза) с субботы до 2 октября закрылось отделение неотложной помощи, а всех пациентов направляют в соседний город Крей, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление дирекции. При этом сотрудники жалуются на постоянную нехватку медперсонала и перегруженность.

«Для обеспечения пациентов и сотрудников оптимальными условиями безопасности неотложное отделение в Санлисе закроется в субботу 31 июля 2021 года в 8:30 часов и откроется не позднее 2 октября 2021 года в 8:30 часов», — уточняет сайт медучреждения. Там же указано, что все процедуры по оказанию экстренной помощи временно будут осуществляться в больнице города Крей в 13 км от Санлиса. Две организации объединили в 2012 году.

Как отмечает французская газета, ранее дирекция сообщала о сокращённой работе госпиталя в летний период. Комитет защиты больницы в Санлисе взволновала эта новость. «Вот куда нас приводит слияние наших больниц или скорее поглощение нашей больницы больницей в Крее. Как всегда, расплачивается за это Санлис», — жаловались его сторонники в Facebook 21 июля. Комитет требует «работающего отделения неотложной помощи в Санлисе, а также возвращения реанимации».

В свою очередь сотрудники неотложки в Крее предупредили о «ещё более катастрофическом лете» для больниц Крея и Санлиса. Как объясняют врачи, их больница и так работает на пределе возможностей, а теперь она должна также принимать пациентов из Санлиса. Коллектив медиков обеспокоен тем, что это приведёт к более долгому ожиданию помощи, снижению её качества, а также увеличению числа госпитализаций на носилках из-за нехватки коек. Крейские медработники напоминают, что по-прежнему участвуют в национальной забастовке. По их словам, чуть больше чем за два года уволилось восемь сотрудников неотложной помощи, главным образом из-за ухудшения условий труда.



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