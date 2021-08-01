 

Два ножа в спину! – Личное мнение

01.08.2021, 11:16, Разное
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Алане стало понятно, почему Павлик Мамаев делал всё, чтобы ребёнок бывшей жены не жил в новой квартире.

По версии Мамаевой — вот она эта причина:


Фото: Соцсети

Зовут Наденька. Не надо говорить, что мы были не подруги! Всё говно, что ты вылила мне в телефоне, записано и зафиксировано, и у вас будет то же самое, кричит Аланка!

Полное расследование Мамаевой в видео:

https://t.me/lenamiro/9374
Видео: Телеграм

Я смотрела и, простите, ржала до слёз. Понимаю, что ситуация очень серьёзная, но какова интрига!

Алана говорит, что ей воткнули два ножа в спину. Наденька — верующая, приняла ислам ради бывшего мужа. Павлик — тоже православный человек.

Наденька, втеревшись в доверие, настолько погрузилась в проблему развода Аланы, что даже посоветовала подруге нанять адвокатом юриста Катю Гордон, чьей адвокатской лицензии я не нашла в реестре!

Оценили коварство?

Ещё раз: Наденька за спиной мутит с Павликом, чуть ли уже не живёт с ним тайно и советует Аланке адвоката для распила имущества.

Катьку советует!

https://t.me/lenamiro/9375
Видео: Телеграм

Дьявольская хитрость! Хюррем, Махидевран и прочие обитательницы гарема султана Сулеймана Великолепного — наивные девочки в сравнении с Надей!

По-моему, эта Наденька просто прекрасна! Редко восхищаюсь людьми, но тут — Надя, прими мой респект и уважуху.

Посмотрите на неё ещё раз:

https://t.me/lenamiro/9376
Видео: Телеграм

Ты мне даже не подруга, отмораживается сейчас Наденька. Для Аланы это — удар.

Слишком рано всё вскрылось, конечно. Алана заявила, что не будет теперь работать с Катькой. Блин, как же она поняла, что не нужно ей этого делать?! Как?!!

Алана рассказывает, что бывший муж теперь делится со всеми, как он влюблён и летает на крыльях.

А чего не летать-то? У Аланки — два ножа в спине.

Источник: Лена Миро



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