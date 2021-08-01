В «Единой России» заявили о планах получить большинство в Госдуме по итогам выборов

Большинство мандатов в Госдуме восьмого созыва станет успешным результатом парламентских выборов для «Единой России», сообщил руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов в кулуарах молодежного форума «Территория смыслов».

«Мы рассчитываем на поддержку наших граждан, а результат – это большинство в Государственной думе», – сказал он, отвечая на вопрос, какой результат выборов будет расцениваться партией как победа, передает ТАСС.

Неверов не стал уточнять, о каком большинстве идет речь – простом (50% мандатов + 1) или конституционном (2/3). «Ну чего мы будем сейчас считать, прогнозировать – нужно работать с людьми, обсуждать те проблемы, которые есть, предлагать решения», – отметил политик.

По его словам, у единороссов нет конкретных целевых показателей. «Целевые показатели – это у коммунистов, у них вечно там планы. У нас целевые показатели – это чтобы в нашей стране все было хорошо, люди жили лучше и страна развивалась», – добавил он. Отвечая на вопрос, будет ли партия расценивать отсутствие конституционного большинства как поражение, Неверов вновь сослался на важность поддержки граждан. «Причем здесь поражение? Это ваша субъективная оценка и мнение», – парировал единоросс.

Ранее Центр политической конъюнктуры (ЦПК) на основе данных социального опроса «ФОМнибус» подсчитал, что если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшие выходные, партия «Единая Россия» по результатам голосования набрала бы 51,1% мандатов по федеральному округу.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.