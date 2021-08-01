Скончался президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский

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01.08.2021, 11:00, Разное
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В Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщается на сайте факультета. Причина смерти не уточняется.

Фото: страница факультета ВКонтакте

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1944 году в возрасте 14 лет он поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков. В 1948-1951 годах он был аспирантом филологического факультета МГУ.

На факультете журналистики МГУ Засурский был с 1953 года, где, побывав сначала старшим преподавателем, а потом доцентом, создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы (сейчас — кафедра зарубежной журналистики и литературы).

Его избрали деканом журфака в 1965 году, он занимал этот пост в течение следующих 42 лет — до 2007 года. В ноябре 2007 года он стал президентом факультета. Засурский — автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий.

Источник: Новая газета



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