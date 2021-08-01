 

Пророссийские боевики размещают на Донбассе танки и гаубицы – ОБСЕ

01.08.2021, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Так, беспилотник ОБСЕ выявил 61 танк, 20 гаубиц и шесть противотанковых пушек на двух полигонах в не подконтрольных правительству районах Луганской области.

В частности – 22 танка (Т-64 – 15 единиц, Т-72 – семь) боевики разместили в районе поселка Круглик, еще 39 танков (Т-64 – 23 единицы, Т-72 – 16) – в районе Мирного вблизи Луганска.

Кроме того, было зафиксировано восемь самоходных гаубиц (“Гвоздика”, 122 мм) и 12 буксируемых (“Лягушка”, 122 мм), а также шесть противотанковых пушек (МТ-12 “Рапира”, 100 мм).

В Буденновском районе Донецка СММ ОБСЕ также заметила 12 бронетранспортеров.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Большинство россиян довольны государственным флагом

24.07 / В мире сделали почти 3,8 млрд прививок от коронавируса

06.01 / Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах

06.05 / Состояние Ахметова увеличилось в разы, Порошенко выбыл из первой пятерки – топ-100 самых богатых украинцев от Forbes

22.01 / Пионтковский: Россияне в бешенстве. Потеря такого невероятного актива, как Трамп, – тяжелый удар по кремлевской политике

25.10 / Туркмения ратифицировал соглашение с Россией о партнерстве в сфере безопасности

17.12 / Енин заявил, что на переговорах о крушении самолета МАУ Иран “растягивает время”

22.07 / Академик РАН усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году

05.02 / Ефремова этапировали в Москву для следственных действий

09.08 / НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика