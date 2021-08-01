 

Американские исследователи обнаружили сходство геномов человека и кота

01.08.2021, 10:46, Разное
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Ученые Университета Миссури выяснили, что геномы кота и людей имеют много общего, в сравнении с крысами или собаками. Открытие поможет экспертам понять, что же случается с людьми.
Лесли Лайонс, автор работы, сообщил, что работа с кошками во время изучения заболеваний людей может оказаться намного эффективней, если сравнивать с крысами или собаками. По завершения экспериментов исследователи поняли, что у кошек, скорее всего, интервал между генами наибольше похож с человеческим. Специалист отмечает, что за исключением приматов, сопоставление кошек и людей, самое близкое, что могут использовать ученые.

Как пишет «ПолитЭксперт», исследователи подчеркивают, что работа с приматами довольно дорогая. Кошки послушны и доступны, поэтому считаются хорошими объектами для исследований генома человека.

Источник: politexpert.net



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