Independent – 20 лет прошло, а расизм в британской полиции никуда не делся

Чуть больше двух десятков лет назад в Великобритании случился скандал, когда был убит темнокожий подросток, а убийцы не понесли должного наказания. Тогда была созвана специальная комиссия, которая выявила проблемы с расовой несправедливостью в британской полиции. Однако за эти годы ситуация лучше не стала, пишет The Independent.



Reuters

Расовое неравенство остаётся глубоко укоренённым в британской полиции. Такой вывод сделал комитет по внутреннрим делам британского парламента, пишет The Independent.

Там призвали предпринять срочные действия, чтобы побороть эту проблему и недоверие к полиции со стороны этнических меньшинств. Так, парламентариям удалось выяснить, что в цветных и смешанных районах полиции доверяют гораздо меньше, чем в тех, где проживают приезжие из Азии или белые, и этот разрыв постоянно растёт.

Кроме того, авторы доклада предупредили, что если не изменить систему набора в полицию, то ещё 20 лет полицейские не будут в должной мере представлять районы, в которых работают. Так, в 2020 году несветлокожих полицейских в Англии и Уэльсе было лишь 7% при процентном отношении таких этнических меньшинств к общему числу населения 14%. И больше всего такое неравенство ощущается в высших чинах — там этнических меньшинств лишь 4%.

Иветт Купер, которая опубликовала этот отчёт, назвала нынешнюю обстановку «неприемлемой». Она вспомнила о докладе комиссии Макферсона, которая 22 года назад расследовала убийство темнокожего подростка Стивена Лоуренса. Тогда случился большой скандал, тот доклад сказался на политике Великобритании по борьбе с расизмом. «Но мы обнаружили, что во многих сферах прогресс замер и слишком долгое время мало кто обращает внимание на политику по борьбе с расовым неравенством и отвечает за неё», — отметила она.

По её словам, до сих пор глубокие проблемы и расовое неравенство присутствует в тех областях, на которые Макферсон обращал внимание два десятка лет назад. А если сейчас ничего не сделать, то и через 10 лет придётся слушать о тех же проблемах.

Как выяснил комитет, применение обысков на улице стало даже менее справедливым за это время. Например, темнокожих в 2,4 раза чаще обыскивают на наличие наркотиков, хотя в последние годы для них меньше, чем для белого населения, характерно их употребление.

В докладе есть и рекомендации, в том числе назначить ответственных за выработку путей решения этой проблемы. Также там есть предложение уже сейчас менять принципы набора в полицию, чтобы к 2030 году она отражала пропорции в этническом составе населения, пишет The Independent.