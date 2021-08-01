 

Independent – 20 лет прошло, а расизм в британской полиции никуда не делся

01.08.2021, 10:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чуть больше двух десятков лет назад в Великобритании случился скандал, когда был убит темнокожий подросток, а убийцы не понесли должного наказания. Тогда была созвана специальная комиссия, которая выявила проблемы с расовой несправедливостью в британской полиции. Однако за эти годы ситуация лучше не стала, пишет The Independent.


Reuters

Расовое неравенство остаётся глубоко укоренённым в британской полиции. Такой вывод сделал комитет по внутреннрим делам британского парламента, пишет The Independent.

Там призвали предпринять срочные действия, чтобы побороть эту проблему и недоверие к полиции со стороны этнических меньшинств. Так, парламентариям удалось выяснить, что в цветных и смешанных районах полиции доверяют гораздо меньше, чем в тех, где проживают приезжие из Азии или белые, и этот разрыв постоянно растёт.

Кроме того, авторы доклада предупредили, что если не изменить систему набора в полицию, то ещё 20 лет полицейские не будут в должной мере представлять районы, в которых работают. Так, в 2020 году несветлокожих полицейских в Англии и Уэльсе было лишь 7% при процентном отношении таких этнических меньшинств к общему числу населения 14%. И больше всего такое неравенство ощущается в высших чинах — там этнических меньшинств лишь 4%.

Иветт Купер, которая опубликовала этот отчёт, назвала нынешнюю обстановку «неприемлемой». Она вспомнила о докладе комиссии Макферсона, которая 22 года назад расследовала убийство темнокожего подростка Стивена Лоуренса. Тогда случился большой скандал, тот доклад сказался на политике Великобритании по борьбе с расизмом. «Но мы обнаружили, что во многих сферах прогресс замер и слишком долгое время мало кто обращает внимание на политику по борьбе с расовым неравенством и отвечает за неё», — отметила она.

По её словам, до сих пор глубокие проблемы и расовое неравенство присутствует в тех областях, на которые Макферсон обращал внимание два десятка лет назад. А если сейчас ничего не сделать, то и через 10 лет придётся слушать о тех же проблемах.

Как выяснил комитет, применение обысков на улице стало даже менее справедливым за это время. Например, темнокожих в 2,4 раза чаще обыскивают на наличие наркотиков, хотя в последние годы для них меньше, чем для белого населения, характерно их употребление.

В докладе есть и рекомендации, в том числе назначить ответственных за выработку путей решения этой проблемы. Также там есть предложение уже сейчас менять принципы набора в полицию, чтобы к 2030 году она отражала пропорции в этническом составе населения, пишет The Independent. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Азербайджан может использовать турецкие истребители F-16 в случае внешней агрессии – Алиев

02.09 / Автор хита I like to move it, обвиняемый в изнасиловании, найден мертвым во Флориде

31.12 / Глава Камчатки поздравил детей в образе Деда Мороза

01.11 / При Байдене санкции из политики США не исчезнут

02.07 / Туристам разрешат привиться на курортах Кубани в течение трех дней после прибытия

06.05 / “Бл…, что за мужик”. Дорофеева удивила неожиданным образом

23.06 / “Откроем огонь, если вы не измените курс”. Корреспондент BBC рассказал о российских угрозах британскому кораблю

21.01 / В мире коронавирус подтвердили у почти 97 млн человек

29.06 / Финансовые рынки: в Европе – рост, в Азии – спад

14.10 / Израиль решил продлить карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика