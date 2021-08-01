 

France Info – во Франции третью субботу подряд прошли митинги против санитарных пропусков

01.08.2021, 10:44, Новости дня
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Третью субботу подряд во французских городах состоялись демонстрации противников обязательной вакцинации и санитарных паспортов, передаёт France 24. Принятые правительством меры для сдерживания коронавируса протестующие называли шантажом и диктатурой, а в Париже напряжение между ними и полицейскими вылилось в столкновения.

ТОЛПА: Свободу! Свободу!

Эти манифестанты идут колонной по улицам Нанта в знак протеста против санитарных пропусков. Третью субботу подряд противники вакцинации и санитарных пропусков проводят совместные митинги в 150 городах Франции.

ФРАНЦУЗ: Я против вакцины, потому что я никогда не болел гриппом — совсем не понимаю почему, но никогда не болел. Диктатура, которую устанавливает… пытается установить Макрон буквально подрывает свободу, основополагающую свободу каждого француза.

Отсылки к диктатуре есть и на плакатах, и в скандируемых лозунгах. На улицы выведены 3 тысячи полицейских и жандармов. В Париже между стражами правопорядка растёт напряжение.

Среди подвергшихся резкой критике мер — обязательная вакцинация для некоторых профессий, главным образом медработников.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я остаюсь медработницей, но я уволилась, потому что считаю, что нас не должны шантажировать. Я также считаю, что нам не должны говорить, что мы должны делать, учитывая, что во время первой волны к нам сравнительно неплохо относились.

Согласно опросу Harris Interactive, 4 из 10 французов поддерживают демонстрации. Другой опрос компании IPSOS от 16 июля показал, что 62% французов поддерживают введение санитарного пропуска для посещения общественных мест. С 9 августа предусмотрено распространение этого пропуска на кафе, салоны красоты, рестораны и поезда.

Дата выхода в эфир 31 июля 2021 года.



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