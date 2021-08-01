Sun – ядерное соперничество крупных держав становится всё масштабнее и опаснее

Эксперты полагают, что США находятся «в большой опасности» из-за ракетных разработок Китая и России, которые могут привести к неконтролируемой ядерной войне. Как пишет The Sun, сегодня наблюдается новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать ещё более масштабным и опасным.



Reuters

Эксперты считают, что США сегодня находятся «в большой опасности», поскольку растут опасения, что ракетные разработки Китая и РФ могут привести к неконтролируемой ядерной войне. Как пишет The Sun, директор по политике в области разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф заявил, что мы не наблюдаем гонки вооружений, которая равнозначна холодной войне, но предупредил, что мир должен быть обеспокоен, поскольку РФ и Китай развивают свои арсеналы.

«Что касается гонки вооружений, я бы не стал изображать её такой же, какой она была во время холодной войны, когда США и Советский Союз создали десятки тысяч единиц ядерного оружия.

Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать ещё более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать», — заявил Рейф в интервью изданию.

Эксперт также выразил опасения из-за угроз для национальной безопасности, которые представляет собой это соперничество.

«Раз существует ядерное соперничество, особенно между крупными державами, оно означает значительную угрозу безопасности США и их союзников. Это вызывает обеспокоенность по поводу эскалации конфликта до ядерного уровня и вызывает озабоченность в связи с необоснованной уверенностью крупных держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать.



Поскольку соперничество продолжает эволюционировать, это вызывает озабоченность по поводу гонки ядерных вооружений между всеми державами, стремящимися в ответ на действия других увеличить размер, разнообразие и возможности своего арсенала», — добавил Кингстон Рейф.

Питер Грайс из Манчестерского университета добавил, что может возникнуть дилемма безопасности, которая приведёт к спирали гонки ядерных вооружений, где это снизит безопасность. Опасения по поводу потенциального конфликта растут после появления фотографий, на которых видно, что китайские власти ведут земляные работы в поле, на вид похожем на шахтное поле с десятками пусковых шахт, которые могут быть использованы для запуска ядерных ракет.

«Эти шахты могут быть стратегическими. Мы не знаем, будут ли дополнительные ракеты. Мы знаем, что есть дополнительные шахты», — говорит Грайс.

Он предположил, что Пекин, возможно, пытается перейти к тактике переговоров или потенциально вступает в гонку ядерных вооружений, что, как он опасается, может иметь серьёзные последствия для безопасности.

«В этом-то и заключается опасность. Если станет известно, что Китай в настоящее время расширяет свои силы ядерного сдерживания, это вынудит других игроков предпринимать ответные действия», — добавляет Грайс.