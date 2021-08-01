France 3 – туристические зоны Франции стали эпицентрами четвёртой волны COVID-19

Популярные французские курорты — Иль-д‘Экc, Нормандия и Корсика — стали главными распространителями эпидемии коронавируса во Франции, пишет France 3. С огромными потоками отдыхающих увеличивается вероятность заразиться, а местный бизнес опасается введения более жёстких ограничений, мешающих его работе.

На этот маленький остров Атлантического побережья — Иль-д‘Экc — устремляется поток отдыхающих: летом их число доходит до 7 тысяч. Здесь уже неделю растёт число случаев заболевания коронавирусом, жители и сезонные работники проявляют бдительность.

АЛАН ТЕОДОРО, временный работник: Мы стараемся быть очень внимательными, мы сдаём тесты. Потом посмотрим, как пойдёт, потому что мы опасаемся, что городские власти введут новые ограничения и это помешает нам работать.

Мэр установил палатку для диагностики и даже ввёл комендантский час, который не поддержал префект.

ПАТРИК ДЁНО, мэр Иль-д‘Экc: Для меня важно было предупредить органы государственной власти, привлечь их внимание к тому, что каждый день у нас новые случаи заражения. Это маленький остров с тысячами отдыхающих…

Больше всего новая волна коронавируса затронула туристические зоны — Атлантическое и Средиземноморское побережья. В Трувиле (Нормандия) уровень заболеваемости поднялся выше 700 больных на 100 тысяч жителей — гораздо выше, чем средний показатель по стране.

Этот сотрудник ресторана пришёл пройти тест. Он уже получил первую дозу вакцины, однако почувствовал жар.

РАБОТНИК РЕСТОРАНА: Я жду вторую, но из-за того, что я почувствовал себя не очень хорошо, я предпочёл сдать тест. Предпочёл быть уверенным. Потому что у нас немало клиентов и всё такое, поэтому я не хочу заразить всех.

Пять минут спустя пришёл положительный результат теста.

На Корсике ситуация также продолжает ухудшаться. В больнице Аяччо на данный момент в реанимации находится один пациент с коронавирусом, но палаты с аппаратами ИВЛ уже готовы. Этот врач особенно сильно беспокоится о тех, кому меньше 60 лет.

БЕРНАР ЛЁКОНТ, главврач по кризисным ситуациям в больнице Аяччо (департамент Южная Корсика): Мы теряли людей 42 лет. Все реанимации Франции вам расскажут, что теряли людей 18, 25 лет… Их немного, поэтому никого это не беспокоит, но они есть.

Франция превысила порог в тысячу пациентов в реанимации.

Дата выхода в эфир 30 июля 2021 года.