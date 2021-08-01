Москва пригласит архитекторов разных стран для создания уникальных мостов

Российская столица пригласит отечественных и зарубежных архитекторов для создания уникальных мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы раньше строили мосты, утилитарно подходя к их конструкции. Ну, мост и мост. Но, по большому счету, такого рода сооружения сами по себе имеют архитектурную значимость. От его вида, от его дизайна, от его уникальности во многом формируется городская среда», – сказал Собянин, передает РИА «Новости».

Сейчас, по его словам, власти переосмыслили подходы к строительству таких сооружений. «Приглашаем архитекторов и российских, и зарубежных, чтобы это были не просто мостовые сооружения, но и уникальные градостроительные объекты, которые будут позитивно влиять на всю городскую среду», – добавил Собянин.

Так он ответил на вопрос, почему принято решение привлекать на строительство мостов архитекторов с международным уровнем.

Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что архитекторы – победители открытого конкурса на разработку проектов мостов через Москву-реку – получат гранты от города, всего из бюджета на эти цели выделят до 150 млн рублей.