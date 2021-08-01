Глава ОКР назвал причину нападок на российскую команду на Олимпиаде

Причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет, сказал президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«Причина нападок очевидна – это успешное выступление в Токио наших атлетов. Спикеры эти предполагали, что наши не смогут без допинга, а они доказали обратное. И это лучший ответ на нападки», – сказал Поздняков, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что по состоянию на середину Олимпийских игр в Токио в сборной РФ нет ни одного инфицированного коронавирусом. «Мы пересекли экватор Игр в Токио, подведем итоги промежуточные. Главный итог в том, что в составе нашей команды ни одного инфицированного коронавирусом. Это для нас особый предмет гордости», – сказал Поздняков.

«Наши врачи работают с утра до вечера, у них отдельный стенд. В дзюдо вы видели, была помощь необходима, и Мартьяновой в фехтовании помощь нужна была. Серьезно работает наш медицинский центр. Отсутствие заражений ковидом значит, что наши спортсмены получат шанс воплотить свою мечту в жизнь», – добавил он.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов.

Так, в субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета РФ сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов.