 

Власти Крыма объявили чрезвычайную пожарную опасность

01.08.2021, 10:14, Новости дня
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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена практически на всей территории Крыма, информирует пресс-служба крымского главного управления МЧС России.

«В центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность 2-4 августа, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Спасатели отметили, что в республике запрещено посещение лесов и разведение костров, выжигание сухой растительности. Штраф – от 2 тыс. до 400 тыс. рублей.

Ранее синоптики сообщали, что в ряде регионов России, в том числе в Крыму, в августе прогнозируется дефицит осадков.

При этом в июне и июле Крым пострадал от сильных дождей. Подтвержденный размер ущерба от ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составляет 4,6 млрд рублей.



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