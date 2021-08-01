 

В мире подтвердили 197,9 млн случаев COVID-19

01.08.2021, 9:56, Новости дня
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Умерло от коронавируса 4,2 млн человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (34,9 млн заболевших, 613 тыс. умерших);
Индия (31,6 млн заболевших, 424,3 тыс. умерших);
Бразилия (19,9 млн заболевших, 556,3 тыс. умерших);
Франция (6,1 млн заболевших, 112 тыс. умерших);
Россия (6,1 млн заболевших, 155,9 тыс. умерших).

Украина в списке на 18-м месте: в стране подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 55,5 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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