Украинский боксер Хижняк гарантировал себе медаль на Олимпиаде 2020 в Токио

Таким образом, украинский боксер гарантировал себе минимум бронзовую медаль на Играх в Токио.

Согласно запискам судей, Хижняк минимально взял первый раунд боя (трое из пяти судей отдали предпочтение украинцу), единогласно был лучше во втором раунде поединка, а в третьем только один судья увидел преимущество Мартинеса. 4:1 – в итоге в пользу Хижняка.

5 августа соперником украинца в полуфинале Игор станет серебряный призер чемпионата мира по боксу 2019 года Эумир Марсьяль из Филиппин.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

По состоянию на 1 августа у Украины шесть медалей: бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, бронза в теннисе, а также бронза и серебро в плавании.

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