 

Таран в бикини заворожила подписчиков стройной фигурой

01.08.2021, 9:56, Новости дня
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“Океану абсолютно все равно, можешь ты втянуть живот после всех буланжери, и закрывает ли ветер твое лицо волосами. Чтобы получились непринужденные фото с пляжа – типа как 1,2,3 – надо сначала стать в неудобные позы типа как на 4, 5. Всем, кому удается сняться на пляже инстаграмно красиво – мой огромный респект. Потому что мы с малой полдня снимали, крутились, а получилось вот это. Ну есть еще фото в прыжке, но его вообще показывать страшно”, – подписала она снимки.

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Публикация от Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran)

“Вы прекрасная и очаровательная!” – прокомментировал sergeio_tr.

“Зато вы такая настоящая и простая, и фотки такие милые и красивые, без затей, молодцы, обожаю вас”, – отметила tatyanacherepova.

Контекст:

Лидия Таран родилась 19 сентября 1977 года в Киеве в семье журналистов. Она обладательница премий “Телезвезда” и “Телетриумф”. Карьеру Таран начинала на радио, а в 1998 году впервые появилась на экранах телевизоров в роли ведущей нескольких передач на “Новом канале”. В настоящее время Таран является лицом канала “1+1”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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