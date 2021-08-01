 

Врач Степанова развеяла миф об опасном титре антител при вакцинации

01.08.2021, 9:52, Разное
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Врач-инфекционист Екатерина Степанова в рамках интервью развеяла миф, касающийся опасного титра антител при вакцинации. Их разные уровни нужны для формирования более эффективной защиты от различных штаммов COVID-19. В то же время при записи на вакцинацию не нужно ориентироваться на наличие антител.
Результаты предварительных исследований показали, что для различных штаммов коронавируса необходим соответствующий уровень защиты. Например, для южноафриканской разновидности COVID-19 необходимо иметь показатель 1000 BAU/ml. Для дельта-штамма цифры возрастают до отметки 1500 BAU/ml.

На сегодняшний день титры антител показывают, что пациент имел контакт с инфекционным заболеванием. Если наблюдаются элементы класса М, то болезнь протекала в острой фазе.

По словам инфекциониста, всегда присутствуют реакции перекрестного типа. Достаточно часто показатели бывают ложными. На них не нужно ориентироваться, принимая решение о вакцинации, пишет портал «Политэксперт».



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