 

Дмитрий Рогозин заявил об успешном завершении работы модуля «Наука»

01.08.2021, 9:31, Разное
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об успешном завершении работы модуля «Наука», который пристыковался к МКС 29 июля.

«Все задачи, которые мы перед собой ставили, начиная проект, в целом мы выполнили. Причем, не побоюсь этого слова, не просто досрочно, а в рекордные для отрасли сроки. Как говорится, долго запрягали, но когда поехали, то наши друзья и коллеги за океаном начали за сердце хвататься», – заявил он.

По мнению Рогозина, для оценки успеха космической миссии совершенно неважно, сколько она продолжалась: «Время вообще относительно, а в космосе тем более. Полет Гагарина продолжался всего один час, а гордимся мы им до сих пор. Поэтому и в данном случае я не вижу причин для злопыхательства. Ракета взлетела, модуль пристыковался, серию экспериментов мы провели: изучили влияние работающих двигателей на вращение МКС и поставили опыты по управляемому снижению давления кислорода. Еще ряд исследований было, но их не могу о них говорить публично, поскольку они засекречены. А в целом подняли российскую науку на высоту, в прямом и переносном смысле».  

За успехи в освоении космоса в ближайшее время руководители «Роскосмоса» будут представлены к государственным наградам. Рассказали в ведомстве и о дальнейшей судьбе модуля: он будет отсоединен от МКС и затоплен в экваториальной зоне Индийского океана вблизи Сейшельских островов. Рогозин заверил, что лично проконтролирует реализацию финального этапа проекта, для чего уже завтра с группой советников направится в целевой район.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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