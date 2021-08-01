 

На крещении подлодки ВМС США бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза

01.08.2021, 9:20, Новости дня
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В ходе церемонии крещения новой ударной атомной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) бутылку шампанского удалось разбить только с третьего раза, свидетельствует видеозапись церемонии, которую транслировала компания General Dynamics.

По сообщению ВМС США, бутылку было поручено разбить Саре Гринерт Макникол –– дочери Дарлин Гринерт, которая является спонсором строительства лодки и женой экс-начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта, передает РИА «Новости».

На видеозаписи видно, что девушка только с третьей попытки сумела разбить бутылку о борт судна. Последняя попытка завершилась удачей после того, как Саре дал подсказку стоявший поблизости мужчина.

Шампанское разбивают о борт нового корабля «на удачу», бытует поверье, что неразбитая бутылка сулит беду.



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