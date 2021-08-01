 

Жителям Гонконга начали раздавать деньги для стимулирования потребления

01.08.2021, 9:20, Новости дня
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Выдача населению специальных электронных купонов, которые должны стимулировать потребление, началась в воскресенье в Гонконге, сообщили власти специального административного района Китая.

Все постоянные резиденты мегаполиса в возрасте от 18 лет смогут получить по 5 тыс. гонконгских долларов (645 долларов) через системы электронных платежей. Для этих целей задействованы платежные системы AlipayHK, Octopus, Tap & Go и WeChat Pay HK. Зачисление средств будет осуществляться в несколько этапов. Размер выплаты первого транша составляет 2 тыс. гонконгских долларов (258 долларов), передает ТАСС.

Эти деньги нельзя будет потратить за пределами Гонконга, а также использовать для оплаты штрафов и коммунальных услуг. Основное предназначение купонов – стимулировать внутреннее потребление. Они предназначаются, в частности, для покупок в местных торговых точках и супермаркетах, оплаты кафе и ресторанов, услуг салонов красоты, поездок на общественном транспорте.

Соответствующее решение было принято в феврале. Программа обойдется бюджету в 36 млрд гонконгских долларов (4,64 млрд долларов) и будет стимулировать как потребление, так и расширение использования электронных платежей.

В прошлом году правительство выдало всем жителям этого специального административного района по 10 тыс. гонконгских долларов (почти 1,3 тыс. долларов) наличными в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.



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