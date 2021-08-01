Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

На 92-м году жизни умер президент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, заслуженный журналист РФ Ясен Засурский, сообщили в университете.

«Сегодня ночью не стало Президента факультета журналистики Ясена Николаевича Засурского», – говорится в сообщении на сайте факультета.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1944 году, окончив экстерном среднюю школу, в возрасте 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков (бывший Московский государственный институт иностранных языков им. Мориса Тореза, ныне – Московский государственный лингвистический университет). По окончании вуза в 1948 году получил специальность «преподаватель английского языка средней и высшей школы». В 1948-1951 годах был аспирантом филологического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова.

В 1951 году в МГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Путь Теодора Драйзера к коммунизму. Драйзер и американское рабочее движение». В 1967 г. в университете защитил диссертацию по теме «Американская литература XX века», получив звание доктор филологических наук.

С 1953 года работал на факультете журналистики МГУ (создан в университете годом ранее). Начинал старшим преподавателем, затем был доцентом. В 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы (ныне – кафедра зарубежной журналистики и литературы).

В 1956-1964 годах был заместителем декана журфака Евгения Худякова (первый руководитель факультета). После того, как в конце 1963 году Евгений Худяков подал в отставку с поста декана по состоянию здоровья, Ясен Засурский исполнял обязанности руководителя факультета журналистики. 25 ноября 1964 года он был избран деканом журфака МГУ. Возглавлял факультет в течение 43 лет – до 2007 года.

С 23 ноября 2007 года занимал почетную должность президента факультета журналистики МГУ. Входил в состав ученого и диссертационного советов журфака.

Член Союза журналистов и Союза писателей России, Международной ассоциации по изучению СМИ и коммуникации. Председатель международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. Награжден орденами «Знак Почета» (1961, 1976), Трудового Красного Знамени (1980), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999), Дружбы (2005). Имеет Почетную грамоту президента РФ (2011). Заслуженный журналист Российской Федерации (2018). Имеет почетное звание «Легенда российской журналистики» (2002, Союз журналистов России).