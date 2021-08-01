Количество новых случаев COVID-19 в Украине упало почти вдвое – Минздрав

30 июля в стране зафиксировали 916 новых случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки были госпитализированы 473 человека, 131 пациент выздоровел, шесть украинцев скончались.

С начала эпидемии в стране COVID-19 подтвердили у 2 253 269 украинцев, 2 186 994 заболевших выздоровели, 52 951 человек умер.

31 июля украинцам сделали 26,45 тыс. тестов на коронавирус, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1911295605700202

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

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