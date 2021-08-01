 

1 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

01.08.2021, 9:02, Новости дня
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Этот день в истории:

в 1965-м – первое исполнение песни Пола Маккартни Yesterday. При записи песни впервые в истории The Beatles в работе не участвовал никто из музыкантов, кроме Маккартни. Yesterday занимала первое место в хит-парадах США, Канады, Новой Зеландии и других стран. По данным американской организации по надзору за правами исполнителей Broadcast Music Incorporated, на 13 декабря 1999 американское радио и телевидение транслировали Yesterday более семи миллионов раз. В 1999 г. британская радиостанция ВВС Radio 2 провела исследование на основе опросов среди музыкальных экспертов и слушателей, а также на основе показателей продаж, по результатам которого назвала Yesterday лучшей песней XX столетия.
в 1981-м – начало вещания MTV – американского кабельного и спутникового телеканала, посвященного современной популярной музыке и молодежной субкультуре. Через шесть лет телеканал начал работать и в Европе под названием MTV Europe. В настоящее время бренд MTV по лицензии используют множество телекомпаний в различных странах мира. В Украине программы MTV транслировались на телеканалах “Интер” и СТБ с середины 1990-х. Впервые телеканал  “MTV Украина” вышел в эфир 24 августа 2007 года в тестовом режиме с показом клипа “Танці” группы “Воплі Відоплясова”. 3 сентября 2007 года канал перешел на полноценное вещание.

В этот день родились:

в 1793-м – во Франции введена метрическая система мер и весов, которая впоследствии стала основой международной единой системы измерений.
в 1819-м – Герман Мелвилл, американский писатель, автор романа “Моби Дик”.
в 1914-м – Григол Абашидзе, грузинский поэт, прозаик, соавтор гимна Грузинской ССР.
в 1923-м – Валентина Леонтьева, телеведущая и диктор телевидения, вела программы “Голубой огонек”, “В гостях у сказки”, “Спокойной ночи, малыши!”, “Умелые руки”.
в 1936-м – Ив Сен Лоран, французский модельер. Ввел в женскую моду элементы мужского гардероба, например, высокие сапоги и смокинг. Считается основателем стиля унисекс. Был первым, кто пригласил темнокожих моделей для участия в показах своих коллекций.
в 1948-м – Ивар Калныньш, советский и латвийский актер театра и кино, известен ролями в фильмах “Театр”. “Сильва”, “Зимняя вишня”.
в 1971-м – Ксения и Полина Кутеповы, российские актрисы театра и кино, известны ролями в картинах “Орел и решка”, “Пелагия и белый бульдог”, “Прогулка”, “Танец Дели”.

В этот день умерли:

в 1913-м – Леся Украинка, украинская поэтесса, писательница, переводчица. Ей было 42 года.
в 1969-м – Борис Гмыря, украинский певец-бас, 65 лет.
в 1997-м – Святослав Рихтер, пианист-виртуоз, 82 года.
в 2014-м – Валентин Белькевич, белорусский и украинский футболист и тренер, 41 год.
в 2015-м – Анатолий Кремер, советский композитор и дирижер, 82 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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