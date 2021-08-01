 

В Украине сделали почти 5,6 млн прививок от COVID-19 – Минздрав

01.08.2021, 9:02, Новости дня
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В субботу первую дозу препаратов от COVID-19 получили около 45,6 тыс. украинцев, вторую – 22,9 тыс.

“С начала кампании по вакцинации привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу 3 571 445 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)”, – говорится в сообщении.

Украинцев 31 июля прививали 420 мобильных бригад, а также в 965 пунктах вакцинации и 319 центрах массовой вакцинации.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от компании Moderna, было введено 25 952 дозы препарата (большая часть как первая доза).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1911303229032773

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили около 12 млн доз препаратов против коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 31 июля.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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