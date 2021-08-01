 

“Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!” Ефросинина надела необычные серьги. Фото

01.08.2021, 9:02, Новости дня
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“Бывает, как расстроюсь, что мой юмор некоторые подписчики не понимают… А потом выкладываю в Stories это фото, получаю миллион сообщений в direct, что в ушах у меня вагинальные шарики… И как-то спокойно сразу становится”, – подписала снимок 42-летняя ведущая, сопроводив пост хештегом #ЮморСпасетМир.

Пост лайкнули почти 37 тыс. раз и оставили около 400 комментариев.

“Мария, спасибо! Хоть представление буду иметь, как они выглядят!” – прокомментировал пост политик и шоумен Сергей Притула.

“Люди просто завидуют, что не могут быть столь свободными, чтоб надеть вагинальные шарики в уши”, – написала anna_valentinovna7.

“Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!” – отметила emmocean.

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A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

Контекст:

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

Ефросинина замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара воспитывает дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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