 

Эксперты по здоровью рассказали о правильном подходе при выборе арбуза

01.08.2021, 8:58, Разное
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Эксперты по здоровому питанию на страницах одного из отечественных изданий дали советы по оптимальному выбору арбуза при его покупке. Рекомендации специалистов основаны на подходе, связанном с наиболее полезным влиянием ягоды на здоровье человека.
Как объяснили медики, арбуз является очень полезным компонентом ежедневного пищевого рациона летом, и это, в первую очередь, связано с его низкой калорийностью. Также вкусная ягода весьма способствует приведению организма в тонус, выводя из него большое количество вредных токсинов и шлаков, нормализуя пищеварение и улучшая обмен веществ. Кроме того, натуральный продукт известен богатым содержанием в нем полезных элементов: улучшающего зрение витамина А, нормализующих функции нервной системы витаминов В1 и В6 и особенно – витамина С, сильнейшего антиоксиданта, необходимого для укрепления стенок сосудов и повышения защитных функций иммунной системы. Однако все вышеперечисленные полезные свойства характерны исключительно для арбузов, полностью достигших своего созревания, а потому, по мнению специалистов, важным моментом при выборе продукта является понимание главных признаков его спелости.

Идентификацию достаточного созревания арбуза можно провести, следуя ряду признаков. Например, о его спелости свидетельствуют характерный хруст при постукиванию по корке и отсутствие запаха свежескошенной травы при её надавливании. Немаловажный фактором является упругость продукта – при похлопывании по спелому арбузу ладонью можно ощутить отдачу другой рукой. Также по опыту следует выбирать ягоды среднего размера, поскольку маленький плод может оказаться недозревшим, а большой – слишком перезревшим и невкусным. К слову, считается, что оптимальный вес арбуза колеблется в диапазоне от 6 до 9 килограммов.

Ориентируясь на спелость, не стоит забывать и об отсутствии в плоде вредных добавок. В частности, после покупки арбуза стоит его разрезать и кусок мякоти опустить в стакан с водой: если жидкость окрасится, это свидетельствует о насыщении продукта ненужными “компонентами”. Впрочем, не стоит забывать и о том, что полезный плод должен быть также вкусным и сладким. При этом о сладости арбуза могут сигнализировать наличие на нем характерного желтого пятна и ярко-выраженного контрастного рисунка корки, которая, к слову, не должна иметь трещин и вмятин.

Источник: biwork.ru



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