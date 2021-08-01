 

На Украине рассказали об угодившем «в ловушку» Зеленском

01.08.2021, 8:24, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне отсутствия результатов в экономике попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко, проигравший последние выборы, считает украинский политолог Виктор Таран.

По его словам, появляющиеся слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, так как Зеленский давно планирует сменить главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей, передает РИА «Новости».

«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали – язык и томос (создание раскольнической «Православной церкви Украины») на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», – указал он в статье для издания «Главред».

По словам политолога, Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны, при этом он понимает, что креативными видео и «пафосными» заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.

При этом Таран выразил мнение, что на данный момент обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост главы правительства нет никакой нужды. «Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой (офисом президента Украины). И единственный ключевой фактор, который играет роль – персональные связи с Зеленским», – заключил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт.



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